Запорожский завод «МиГремонт» отремонтировал в 2012 году 11 боевых самолетов
17:02, 18 апреля 2013Армия
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17 апреля в Запорожье, на аэродроме Государственного предприятия «Запорожский государственный авиаремонтный завод «МиГремонт», состоялись контрольные полеты очередной партии модернизированных самолетов Су-27, которые были отремонтированы и модернизированы на заводе, и подготовлены для передачи в одно из авиационных соединений Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Как рассказал директор ГП «МиГремонт» Сергей Фурдило, в течение 2012 года вторую жизнь после ремонта на запорожском заводе получили 11 самолетов: шесть СУ-27 и пять Су-25.
Стоит добавить, что на станции летных испытаний присутствовал Председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Пеклушенко. Он пообщался с коллективом предприятия и выразил благодарность за героический труд летчикам-испытателям, которые поднимают в небо боевые машины после ремонта и модернизации.
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