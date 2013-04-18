Запорожский завод «МиГремонт» отремонтировал в 2012 году 11 боевых самолетов

Как рассказал директор ГП «МиГремонт» Сергей Фурдило, в течение 2012 года вторую жизнь после ремонта на запорожском заводе получили 11 самолетов: шесть СУ-27 и пять Су-25.

Стоит добавить, что на станции летных испытаний присутствовал Председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Пеклушенко. Он пообщался с коллективом предприятия и выразил благодарность за героический труд летчикам-испытателям, которые поднимают в небо боевые машины после ремонта и модернизации.