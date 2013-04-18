Представители духовенства презентовали молитвенник для военнослужащих

В молитвенник вошли Божественная Литургия, катехизис, общественный указатель верующего, традиционные молитвы, а также специальные – для силовиков. Среди них – молитва для жены и матери военного, молитва офицера, молитва танкиста, спасателя, правоохранителя и другие. В новом издании добавлен раздел, рассказывающий о небесных покровителей украинской армии.

– Надеюсь, что этот молитвенник послужит каждому в личной жизни и поможет на христианских началах развивать наше государство, – отметил руководитель Департамента патриаршей курии Украинской Греко-Католической Церкви по делам пастырства силовых структур Украины епископ Михаил (Колтун).

В свою очередь заместитель начальника отдела военно-патриотического воспитания культуры и традиций Главного управления воспитательной и социально-психологической работы Вооруженных Сил Украины полковник Григорий Филь отметил, что очень важно, что этот молитвенник компактный, и военнослужащий может его всегда носить с собой. Это не издание для библиотеки, и открыв его на любой странице, можно найти для себя полезное. Представитель Министерства обороны Украины от имени военного ведомства и военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые получат это издание, поблагодарил представителей духовенства.

Тираж издания составляет 10000 экземпляров, которые уже бесплатно распространяются среди военнослужащих.