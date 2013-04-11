На Хмельнитчине военнослужащие обеспечили паромными переправами два населенных пункта
14:58, 11 апреля 2013Армия
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Более 30 военнослужащих отдельного понтонно-мостового батальона, которым командует подполковник Александр Паровой провели две паромные переправы грузоподъемностью до 100 тонн каждая (емкостью до 40 автомобилей) в районе населенных пунктов Устье и Жванец Хмельницкой области, местное население которых страдает от паводка.
Оперативное управление и координацию совместных действий с органами местной власти осуществляет заместитель начальника Центрального управления инженерных войск Вооруженных Сил Украины полковник Сергей Козловский.
- Личный состав батальона при выполнении задания проявил высокий уровень профессионализма и слаженности и в дальнейшем обеспечит успешную эксплуатацию паромной переправы до схода большой воды, - отметил подполковник Александр Паровой.
Для ликвидации последствий подтопления в настоящее время задействовано 17 единиц военной техники в том числе военные тягачи и четыре буксирно-моторных катера.
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