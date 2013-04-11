На Хмельнитчине военнослужащие обеспечили паромными переправами два населенных пункта

Оперативное управление и координацию совместных действий с органами местной власти осуществляет заместитель начальника Центрального управления инженерных войск Вооруженных Сил Украины полковник Сергей Козловский.

- Личный состав батальона при выполнении задания проявил высокий уровень профессионализма и слаженности и в дальнейшем обеспечит успешную эксплуатацию паромной переправы до схода большой воды, - отметил подполковник Александр Паровой.

Для ликвидации последствий подтопления в настоящее время задействовано 17 единиц военной техники в том числе военные тягачи и четыре буксирно-моторных катера.