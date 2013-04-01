На телевидении начался показ новой программы, посвященной украинской армии

Проект создан для того, чтобы освещать жизнедеятельность отечественных Вооруженных Сил, рассказывать о процессах реформирования украинского войска и создавать позитивный имидж военной службы.

Отныне каждую неделю журналисты будут рассказывать обо всем интересном в украинской армии, а гости студии – обсуждать острые проблемы и актуальные вопросы.

В первом выпуске в студию «Военного совета» были приглашены первый заместитель Министра обороны Украины Александр Олейник и заместитель Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Анатолий Бойко. Они обсуждали проблемы, связанные с недавними аномальными снегопадами, и вклад украинских военных в ликвидации последствий этой стихии.

Смотрите программу каждое воскресенье в 11:00 и будьте в курсе всех событий украинской армии.