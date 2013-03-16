На Волыни спасенных из снежного заноса пассажиров автобуса разместили в военной казарме

В дислоцированной на Волыни 51-й отдельной механизированной бригаде с целью ликвидации последствий стихийного бедствия военные выделили два тягача - артиллерийский БАТ-2 и танковый МАЗ-537. Подготовили тяжелую технику к работе военнослужащие группы инженерного обеспечения и ремонтно-восстановительного батальона во главе с заместителем командира бригады по вооружению подполковником Николаем Кухтиным.

Экипажи БАТ-2 во главе с начальником инженерной службы бригады майором Олегом Побережнюком и МАЗ-537, которым управлял командир ремонтно-восстановительного батальона подполковник Олег Головач, отбыли для расчистки автодороги Владимир-Волынский - Нововолынск.

Возле населенного пункта Суходолы военные увидели ужасную картину - около сотни автомобилей стояли в пробке на автодороге, более двухсот человек стали заложниками стихии. Извлекать грузовые и легковые автомобили из снежных заносов военные продолжали без перерыва до 2 часов ночи 16 марта.

Всего экипажами было расчищено более 17 километров автодороги. Из затора военнослужащие отбуксировали автобус ЛАЗ с 40 пассажирами, среди которых были дети и женщины.

Как сообщил заместитель командира 51-й отдельной механизированной бригады по тылу Олег Комисарчук, командованием части было принято решение разместить спасенных из снежной ловушки людей в казарме одного из батальонов.

- Мы уже не первый раз оказываем помощь тем, кто в ней нуждается, подтверждая, что военнослужащие Вооруженных Сил Украины - это настоящие защитники Отечества и обычных людей, - отметил офицер.