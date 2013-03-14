Генерал-полковник Замана встретился с военно-политическим руководством США

В рамках визита 13 марта 2013 года состоялась встреча главы украинской военной делегации с Верховным Главнокомандующим Стратегического командования НАТО по трансформации генералом Жаном-Полем Паломеросом, в ходе которой были обсуждены состояние и перспективы сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом.

В формате «круглого стола» прошли переговоры украинской делегации с представителями Стратегического командования НАТО по трансформации, прошли брифинги по вопросам совершенствования системы образования и подготовки НАТО, путей и направлений перехода на новые стандарты подготовки, определения путей углубления сотрудничества НАТО с партнерами в области изучения опыта боевых действий и т.п.

Кроме того, генерал-полковник Владимир Замана встретился с заместителем руководителя Директората развития Объединенного штаба ВС США генерал-майором Брайаном Ватсоном. Стороны обсудили Концепцию применения ОВС, отдельные аспекты развития многонациональных возможностей, организацию работы по изучению и учету опыта боевого применения войск, современное состояние и перспективы совершенствования системы подготовки объединенных сил.

Во время переговоров стороны выразили заинтересованность и готовность расширять сотрудничество с Украиной. Был отмечен вклад нашего государства в проведение миротворческих операций под эгидой НАТО и ООН.