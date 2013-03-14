В Москве состоялось совещание руководителей военно-дипломатических органов стран СНГ

В координационном совещании приняли участие делегации военных ведомств Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Украины (директор Департамента международного оборонного сотрудничества Министерства обороны Украины Виктор Смирнов), Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, Антитеррористического центра СНГ, Секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, Центра политических исследований России, Секретариата Совета министров обороны СНГ.

В рамках координационного совещания было проведено заседание за «круглым столом» на тему: «Состояние многостороннего военного сотрудничества государств – участников СНГ и актуальные вопросы его развития в формате Совета министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств».

Обсуждались такие темы, как «Многостороннее военное сотрудничество: развитие перспективных направлений», «О роли и месте Совета министров обороны СНГ в системе сотрудничества государств Содружества по обеспечению безопасности», «Формирование модельного военного законодательства как направление многостороннего сотрудничества», «Борьба с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма: практические вопросы взаимодействия и сотрудничества государств – участников СНГ», «Образовательная деятельность Центра политических исследований России (ПИР-Центр) на пространстве СНГ: опыт и возможности подготовки военных кадров».

По итогам обсуждения докладов, информационных сообщений и обмена мнениями руководители органов международного военного сотрудничества стран Содружества и представители министерств обороны государств – участников СНГ разработали ряд предложений Совету министров обороны СНГ по дальнейшему развитию взаимодействия в военной сфере на многосторонней партнерской основе.

По окончании заседания в формате «круглого стола» были проведены двусторонние встречи руководителей военно-дипломатических органов оборонных ведомств стран СНГ.

Второй день проведения координационного совещания в Секретариате Совета министров обороны СНГ был посвящен, в основном, экспертной проработке практических вопросов организации взаимодействия в ходе развития многостороннего военного сотрудничества. Военные дипломаты стран Содружества наметили основные цели, задачи и направления дальнейшего взаимодействия, обсудили вопросы, касающиеся формы и содержания совместной работы, нормативно-правового оформления деятельности координационных совещаний, их проведение на регулярной основе.

Участники многосторонней встречи особое внимание уделили совершенствованию алгоритма взаимодействия органов международного военного сотрудничества военных ведомств государств СНГ с Секретариатом СМО СНГ. В частности, вопросам согласования организационных аспектов сотрудничества и проектов документов при подготовке заседаний Совета министров обороны и Комитета начальников штабов Вооруженных сил государств – участников СНГ; разработки перспективных планов работы СМО СНГ, проведения заседаний экспертных групп по доработке и согласованию проектов соглашений, осуществления взаимодействия по текущим задачам.

По итогам координационного совещания руководителей органов международного военного сотрудничества министерств обороны государств – участников Содружества Независимых Государств был подписан протокол, в котором были согласованы и обобщены предложения, сформулированные участниками многосторонней встречи.

По мнению военных дипломатов, принимавших участие в координационном совещании, подобные многосторонние мероприятия как форма профессионального взаимодействия призваны способствовать совершенствованию системы военного сотрудничества в формате СНГ на основе национальных, региональных и общих интересов.