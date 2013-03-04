Николаевские летчики на СУ-25 отработали "поиск и уничтожение" военных кораблей

В 299-й бригаде тактической авиации, которая дислоцируется в Николаевской области, завершилась летная смена на самолетах Су-25 и Л-39 под общим руководством командира бригады летчика 1 класса полковника Владимира Помогайбо.

По его словам, все задачи летной смены были выполнены.

- Заместитель командира авиационной эскадрильи летчик 3 класса капитан Вячеслав Овчинников, пилотируя самолет Су-25, успешно обнаружил в акватории Черного моря "вражеский" корабль, роль которого исполнял корвет "Тернополь" ВМС Вооруженных Сил Украины. Пилот условно атаковал и обезвредил объект. Так было выполнено одно из заданий летной смены, - отметил командир бригады.

Всего выполнено 18 полетов с общим налетом 16 часов.