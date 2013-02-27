Командующий КФОР Фолкер Хелбауер высоко оценил уровень подготовки украинских миротворцев

Фолкер Хелбауер доволен украинскими миротворцами / Фото: Министерство обороны Украины

Здесь в настоящее время выполняют задачи украинские военнослужащие из состава национального контингента в Косово 16-й ротации, под общим командованием заместителя командира майора Руслана Прусова. Ему также временно подчинен армянский взвод, который выполняет задачи на данной базе в качестве группы быстрого реагирования.

Целью визита командующего КФОР было ознакомление с ходом работ по оборудованию вновь военного объекта КФОР. Командир национального контингента подполковник Илья Федоренко показал командующему стоянку техники, столовую, тактический оперативный центр. Также украинский офицер рассказал о специфике выполнения задач и об условиях службы и проживания военнослужащих на базе.

- Десантники всегда первые и всегда лучше. Именно так во время выполнения любых поставленных задач я знаю военнослужащих-десантников украинского контингента. В них я уверен и убежден, что они не подведут, - такую ​​оценку дважды во время встречи дал украинским военнослужащим командующий КФОР, который сам, большую часть своей службы командовал воздушнодесантными подразделениями и соединениями.

В конце визита он вручил командиру национального контингента именную награду - монету командующего КФОР.

В свою очередь подполковник Илья Федоренко поблагодарил командующего за высокую оценку работы украинских военнослужащих и подарил ему на память десантный тельник и шеврон высокомобильных десантных войск Вооруженных Сил Украины.

Стоит добавить, что двумя днями ранее на военной базе "CABRA" побывал и командир многонациональной боевой группы "East" полковник Веймон Стори.

Подполковник Илья Федоренко и майор Руслан Прусов рассказали ему о ситуации, отношение к военнослужащим КФОР местного населения и о задачах, которые сегодня выполняет здесь личный состав контингента. В частности, о несении службы на наблюдательных постах, обеспечении прохода конвоев EULEX, осуществления патрулирований и другие.

Командир многонациональной боевой группы "East", знакомясь с инфраструктурой базы, также отметил качественную работу украинских военных инженеров по обустройству данного важного объекта КФОР. Он выразил восхищение исключительной подготовкой всех военнослужащих украинского контингента и их ответственностью при выполнении поставленных задач. А в конце встречи вручил лучшим памятные монеты.