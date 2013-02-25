На Западную военно-морскую базу ВМС пригласили учеников одесского Морского лицея

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По словам временно исполняющего обязанности заместителя командира базы по воспитательной работе капитана 3-го ранга Андрея Магдалюка, с подшефными школьниками и военными моряками был проведен "круглый стол" на тему "Школа юнг - будущее молодежи Одессы".

Участники обсудили возможности и особенности создания в городе кружка военно-патриотического направления.

Позже военнослужащие военной службы по контракту Западной военно-морской базы провели для юных посетителей экскурсию воинской частью, во время которой ознакомили школьников с условиями службы и быта, продемонстрировали образцы стрелкового оружия и снаряжения, которое у них на вооружении.

Наибольший интерес и искреннее восхищение у детей вызвало посещение военных кораблей "Скадовск" и "Голая Пристань". Члены экипажей предложили своим гостям осмотреть вооружение, ходовую рубку и машинное отделение, рассказали об особенностях и характеристиках кораблей.

По завершении экскурсии военные моряки торжественно приняли школьников в юнги Западной военно-морской базы.