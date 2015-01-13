"Укроборонпром" возобновил разработку БМП на базе танка Т-64

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома". "В "Укроборонпроме" возобновили разработку боевой машины пехоты на базе танка Т-64. Специалисты бронетанковой отрасли готовы начать серийный выпуск этой техники уже в этом году в случае соответствующего заказа от Минобороны и Нацгвардии",– говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, в течение заводских испытаний конструкторы Харьковского бронетанкового завода, входящего в "Укроборонпром", совместно со специалистами Министерства обороны решили заменить комплекс вооружения и установить современную динамическую защиту. Броня будет способна выдержать попадание бронебойных пуль, а также выстрел из гранатомета. Машина способна будет транспортировать до 15 военных.