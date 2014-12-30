"Укроборонпром" передал Нацгвардии современные заправщики
03:27, 30 декабря 2014Политика
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Восемь современных автотопливозаправщиков поставило государственное предприятие "45 экспериментальный механический завод", входящий в состав государственного концерна "Укроборонпром" Национальной гвардии
"Укроборонпром" передал Нацгвардии современные заправщики / ukroboronprom.com.ua
Об этом сообщили в пресс-службе концерна.
"Это первые новейшие образцы, изготовленные для силовых структур Украины за все время независимости. Всего на нужды центральной базы обеспечения горюче-смазочных материалов НГУ передали восемь специальных машин", – сказано в сообщении.
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Основная продукция винницкого предприятия "45 экспериментальный механический завод" – автоцистерны, прицепы/полуприцепы-цистерны, насосы и агрегаты к ним, а также оборудование для АЗС.
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