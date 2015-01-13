Техника для военных нужд может изыматься только у государственных и частных предприятий - Генштаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил первый заместитель начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба ВСУ Владимир Талалай.

“Изъятие техники предусмотрено у предприятий всех форм собственности, но у гражданского лица, у которого в собственности есть одна или две единицы техники, такого изъятия осуществляться не будет”, - сказал Талалай.

Читайте такжеВ Минобороны назвали основные пункты мобилизации-2015: три волны без срочников в АТОТакже он добавил, что существуют лимиты изъятия, которые установлены таким образом, чтобы не допустить разрушения хозяйства, из которого может изыматься техника.

Кроме того, Талалай добавил, что в случае необходимости будет изыматься, в первую очередь, тяжелая дорожная и строительная техника. Компенсация за использование техники в военных целях не предусмотрена, но в случае уничтожения во время боевых действий, государство обязано возместить владельцу ее стоимость.