В Косово отправились 40 украинских миротворцев

Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир, передает Еспресо.TV. По ее словам, в течение года личный состав будет проверять местность на наличие взрывоопасных предметов, которые остались после ведения боевых действий . В состав контингента вошли лишь военнослужащие, которые принимали участие в АТО на Донбассе.

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Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что начиная с 1992 года почти 6 тыс. украинских военных принимали постоянное участие в миротворческих операциях ООН (в том числе Афганистане, Косово, Ираке, Ливане).

В течение 2014 года международные задачи по поддержанию мира выполняли около тысячи украинских миротворцев.