Минобороны: сутки в зоне АТО прошли без потерь для Украины
12:33, 15 декабря 2014Армия
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В зоне АТО за сутки не погиб ни один украинский военнослужащий, несмотря на 7 обстрелов со стороны боевиков позиций украинских военных.
За сутки силы АТО не понесли потерь \ Фото УНИАН
"Потери среди личного состава в течение суток отсутствуют", - заявила спикер Министерства обороны Виктория Кушнир на брифинге, передает ZN.UA.
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Также в Минобороне представили данные о потерях с украинской стороны с начала АТО. Согласно официальной информации, количество погибших с украинской стороны составляет 917, ранены еще 3 тыс. 318 человек.
В то же время, 6 декабря президент Петр Порошенко называл более высокие цифры. По его информации, в ходе противостояния в Донбассе погибли 1250 украинских бойцов.
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