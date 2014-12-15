Минобороны: сутки в зоне АТО прошли без потерь для Украины

"Потери среди личного состава в течение суток отсутствуют", - заявила спикер Министерства обороны Виктория Кушнир на брифинге, передает ZN.UA.

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Также в Минобороне представили данные о потерях с украинской стороны с начала АТО. Согласно официальной информации, количество погибших с украинской стороны составляет 917, ранены еще 3 тыс. 318 человек.

В то же время, 6 декабря президент Петр Порошенко называл более высокие цифры. По его информации, в ходе противостояния в Донбассе погибли 1250 украинских бойцов.