Президент обещает увеличение заказов для оборонных заводов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал во время посещения в Харькове государственного предприятия «Завод имени В.А.малышева», которое производит современную бронетанковую технику.

Порошенко осмотрел производственные мощности завода и образцы его продукции - самый современный танк «Оплот», модернизированные БТР-Е и БТР-4 МВ и другие виды бронетанковой техники.

На производственном совещании с президентом при участии вице-премьер-министра Владимира Гройсмана и представителей «Укроборонпрома» руководство завода представило графики ремонта и выпуска новых машин, поделилось производственными потребностями завода. Обсуждались вопросы инвестиций для разработки новых моделей и открытие дополнительных заказов.

Читайте такжеПорошенко сегодня посетит завод Малышева, Яценюк - Николаевский бронетанковыйВ выступлении перед работниками завода Порошенко поблагодарил трудовой коллектив за вклад в укрепление обороноспособности Украины, поднятие престижа украинской оборонной промышленности, за сохранение традиций. «Вы спасаете жизни украинских бойцов на фронте», - подчеркнул президент.

Он особо поблагодарил коллектив предприятия за решение перейти на трехсменный рабочий график, что позволило увеличить объемы производства. «Сейчас вся страна помогает военным, но волонтеры не могут привезти танки и БТР, спасибо за ваш командный дух», - сказал президент.

Глава государства отметил, что техника, которую производит завод имени Малышева, является самым современным видом бронетанкового оружия в мире. Президент заверил в том, что количество заказов на предприятии будет расти, и уже в следующем месяце завод выпустит рекордное количество продукции.

В настоящее время Завод им. Малышева производит танки БМ «Оплот», проводит капитальный ремонт танков Т-64 и восстановительный ремонт танков БМ «Булат». Кроме того, на заводе осваивается производство машины «Дозор-Б».