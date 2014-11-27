Порошенко наградил более 170 участников АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, 147 военнослужащих Вооруженных сил и 24 - Министерства внутренних дел награждены орденом Богдана Хмельницкого II и III степени, орденом "За мужество" I, II и III степени, орденом Данилы Галицкого и медалями "За воинскую службу Украине" , "За безупречную службу" III степени, "Защитнику Отечества". 23 героя награждены посмертно.

Среди награжденных - разведчик-радист группы специального назначения солдат Антон Савенко, который участвовал в освобождении Славянска и Дзержинска. В бою с колонной террористов возле города Первомайск Луганской области боец лично под обстрелом противника осуществлял прикрытие группы спецназначения и обеспечивал эвакуацию.

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Также награжден командир группы спецназначения капитан Евгений Чепурной. Капитан вывел группу, в которой были и тяжелораненые, из-под обстрела врага, лично оказав первую медицинскую помощь раненым.

Среди отмеченных наградой - командир группы спецназа - водолазный специалист, капитан 3-го ранга Алексей Приходько, который 30 августа провел операцию по поиску и эвакуации военнослужащих, вышедших из окружения в районе населенных пунктов Солнце и Тельманово Донецкой области.