В отдельных районах зоны АТО российские наемники подтягивают силы к линии разграничения - СНБО
13:48, 11 ноября 2014Армия
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В отдельных районах зоны АТО российские наемники и боевики подтягивают дополнительные силы к линии разграничения сторон.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
По его словам, в частности это наблюдается в районах населенных пунктов Оленевка и Докучаївськ.
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Кроме того, Лысенко отметил, что в Торезе и Макеевке боевики объявили полную мобилизацию местного населения.
"Украинская сторона готова к адекватному реагированию в случае необходимости", - заверил он.
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