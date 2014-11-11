В отдельных районах зоны АТО российские наемники подтягивают силы к линии разграничения - СНБО

13:48, 11 ноября 2014
Армия
0

В отдельных районах зоны АТО российские наемники и боевики подтягивают дополнительные силы к линии разграничения сторон.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, в частности это наблюдается в районах населенных пунктов Оленевка и Докучаївськ.

Читайте такжеУ боевиков появился ЗРПК "Панцирь", они переходят на «казарменный режим» - Тымчук

Кроме того, Лысенко отметил, что в Торезе и Макеевке боевики объявили полную мобилизацию местного населения.

"Украинская сторона готова к адекватному реагированию в случае необходимости", - заверил он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter