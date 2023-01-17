По ее словам, это будет связано с уровнем подготовки ВСУ.

Конгрессвумен-демократ и сопредседатель Украинского кокуса нижней палаты Конгресса Марси Каптур считает, что вероятность новых поставок Вооруженным силам Украины систем Patriot зависит от уровня их подготовки.

Так она ответила на вопрос журналистки "Голоса Америки" о том, есть ли вероятность передачи дополнительных систем. "Я считаю, что один из самых важных аспектов, связанных со сложными системами вооружений, подобными этой, - получение надлежащей подготовки теми, кто будет ими управлять. Это должно происходить постепенно", - сказала Каптур.

"Нельзя рассчитывать на чудо, которое произойдет за одну ночь, но, думаю, и украинские, и американские военные понимают, какие именно усилия от них требуются", - сказала она.

Видео дня

Конгрессвумен подчеркнула, что впечатлена работой украинской армии. "Равно как и весь остальной мир - не думаю, что знаю кого-либо, кто бы рассчитывал, что украинские военные не только продержатся 11 месяцев, но и будут отвоевывать свои территории и те населенные пункты, которые были захвачены Россией еще в 2014 году. И украинский народ, и его военные вселяют уверенность. И я знаю, что мир найдет способ помочь Украине выиграть эту войну", - добавила Каптур.

Pattriot для Украины

Как сообщал УНИАН, в конце декабря стало известно, что Соединенные Штаты Америки подготовили новый пакет военной помощи для Украины. В нем есть батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot с боеприпасами.

По данным СМИ, украинские военнослужащие уже прибыли на базу Вооруженных сил США в штате Оклахома, где пройдут учения по использованию этих систем.

Колумнист Forbes Пол Иддон убежден, что для российского диктатора Владимира Путина будет крайне важно уничтожить ЗРК Patriot.

Вас также могут заинтересовать новости: