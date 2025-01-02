Расследование проводила команда, которая занимается "холодными" делами.

В Великобритании отыскали Шейлу Фокс, которую с 1972 года считали пропавшей без вести. Женщина жива и здорова.

Недавно полиция Западного Мидленда опубликовала в социальных сетях единственное фото Фокс, которая исчезла в Ковентри еще более 50 лет назад. Снимок нашла команда Cold Case, которая просматривает и повторно расследует самые длинные нераскрытые исчезновения.

Уже через несколько часов с правоохранителями связались люди, которые знали о дальнейшей судьбе Шейлы. Офицеры нашли ее и подтвердили, что она жива и здорова. Женщина проживает в другой части страны:

Видео дня

"У каждого пропавшего человека есть своя история, и их семьи и друзья заслуживают того, чтобы узнать, что с ними произошло, и, надеемся, воссоединиться с ними".

Вас также могут заинтересовать новости: