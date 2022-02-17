Сейчас с ребенком все в порядке, его вернули законным опекунам.

В 2019 году в штате Нью-Йорк пропала без вести Пейсли Шултис. На тот момент ей было четыре года. Все это время ребенка не могли разыскать, и 14 февраля его обнаружили живым в доме в городе Соджертис.

Девочка жила в тайной комнате под лестницей, сообщила полиция американского штата Нью-Йорк.

По словам правоохранителей, они сразу рассматривали версию похищения Пейсли Кимберли Купер и Кирком Шултисом-младшим. Отметим, что их лишили родительских прав, ребенок жил с опекунами.

14 февраля 2022 года в полицию поступило сообщение о том, что Пейсли держат в подвале одного из домов в городе Соджертис. Ранее копы уже обыскивали этот дом.

Кирк Шултис-старший, дедушка девочки, живший в этом доме, находился дома на момент обыска и утверждал, что не знает о местопребывании внучки. Но полицейский заметил странную лестницу, ведущую в подвал дома. Там, в "импровизированной комнате", и нашли Пейсли.

Природных родителей девочки обвинили во вмешательстве в опеку и в создании угрозы для ребенка. Сейчас с ней все в порядке, ее вернули законным опекунам.

Paislee’s non-custodial parents — Kirk Shultis and Kimberly Cooper — were charged with custodial interference and child endangerment in case of missing girl who was found in secret compartment in basement after 2+ years missing. Cooper held on previous warrant. Shultis released. pic.twitter.com/1SSsG78gLr — Ben Nandy (@BenNandyNews) February 15, 2022

Как сообщает ВВС, Кимберли Купер, Кирка Шултиса-младшего и Кирка Шултис-старшего арестовали. Отца и сына освободили на время до судебного заседания, а мать девочки оставили в тюрьме.

СМИ до сих пор не раскрыли причину, по которой чиновники лишили естественных родителей права опеки над собственными детьми.

Ранее семье из штата Мэн вернули кошку, которая потерялась более шести лет назад. Они думали, что она давно мертва.

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