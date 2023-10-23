Тактика ХАМАС, скорее всего, будет включать сетевую оборону.

Потенциальный наземный штурм Газы силами обороны Израиля ничем не отличается от других. Он будет сопряжен с чудовищно сложными тактическими условиями, включая бои в помещениях и туннельную войну, что приведет к массовым потерям.

В Газе ключевой задачей ЦАХАЛа на начальном этапе было отделить боевиков ХАМАС от мирного населения, пишет Foreign Affairs.

Это было сделано отчасти для защиты населения, а отчасти для определения законных целей. Но это один из самых сложных аспектов городских боев, поскольку вражеские силы часто окопаны и внедрены в небоевые группы населения, которые, независимо от того, поддерживают они противника или нет, становятся живым щитом. Города Газа, Хан-Юнис и Рафах (три наиболее густонаселенные части сектора Газа) представляют собой лабиринты многоэтажных бетонных и кирпичных зданий, зачастую плохо построенных, шатких и склонных к разрушению под артиллерийскими или авиационными ударами.

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В Газе ХАМАС потратил почти два десятилетия на создание густой сети оборонительных сооружений, включая одну из самых разветвленных систем укрепленных тоннелей, когда-либо встречавшихся в городских боях, - сеть подземных ходов, протяженность которых, по утверждению ХАМАС, составляет более 300 км. Подземная война, в том числе в туннелях, расположенных так близко к побережью, что они периодически подвергаются затоплению, вероятно, будет одним из самых сложных аспектов сражения.

Тактика ХАМАС, скорее всего, будет включать сетевую оборону: удержание опорных пунктов для задержки и срыва наступления ЦАХАЛа с сохранением мобильных сил в резерве, готовых к контратаке или повторному проникновению на зачищенные территории. При этом будет широко использоваться готовое военное оружие, а также мины-ловушки и самодельные взрывные устройства.

Война между Израилем и ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что предстоящая наземная операция в секторе Газа может продлиться три месяца, но она станет последней, если удастся уничтожить террористическую группировку ХАМАС.

Международный представитель Армии обороны Израиля подполковник Джонатан Конрикус заявил, что ЦАХАЛ не вторгнется в Газу и война завершится, если ХАМАС "сдастся безоговорочно".

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