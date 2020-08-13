Впервые в истории: в Дагестане запретят женское обрезание
Муфтият Дагестана заявил, что в ближайшие дни выпустит фетву, которая запретит "женское обрезание".
Отметим, фетва в исламе - это разъяснение вопрос религиозно-правового характера, которое дает муфтий, пишет НОЖ.
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Стоит отметить, что женское обрезание - это процесс, когда девушке удаляют, прижигают или сшивают наружные половые органы. Чаще всего процедуру делают девочкам от рождения до 15 лет.
Причины увечья женских органов зависят от региона, общества, семьи и ее культуры. Распространенной причиной является социальная норма в соответствующей среде, определенная традиция. Женщины боятся быть отвергнутыми обществом, ведь там такая "операция" считается необходимым явлением. В таких общинах женское обрезание часто ассоциируется с культурными идеалами красоты, чистоты, скромности, соответственно, женщина с клитором - "нечистая и есть что-то от мужчины".
Впрочем, муфтий Дагестана Зайнулла-хаджи Атаев решил положить конец этой жестокой традиции. Он выпустит фетву, которая должна поставить точку в этом вопросе.
"Ислам запрещает калечить тело человека, будь-то мальчик или девочка", - сказал Атаев.
Зайнулла-Хаджи заявил, что операции над половыми органами может проводить только врач и только по медицинским показаниям. Это первый раз, когда муфтият высказывается о проблеме "женского обрезания".
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