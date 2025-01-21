Бортпроводник вызвал полицию, которая задержала женщину сразу после приземления в Манчестере, поскольку пассажирка продолжала агрессировать.

Полиция аэропорта Манчестера арестовала 50-летнюю женщину, которая вела себя агрессивно и неадекватно во время полета рейсом авиакомпании easyJet из Белфаста. Пассажирка выкрикивала расистские оскорбления в адрес других путешественников, что вызвало напряжение и возмущение, пишет Manchester Evening News.

Очевидцы сообщают, что ситуация обострилась в середине полета. По словам 44-летней Шоны Корр, женщина делала "жестокие и расистские" комментарии, в частности в отношении мусульман и украинцев.

"Ее речь была недопустимой. Мне очень жаль пару с детьми, которые сидели рядом", - рассказала Шона.

Видео дня

На записи из самолета видно, как другие пассажиры пытались остановить женщину, требуя прекратить оскорбления. Стюард вмешался, предупредив ее о вызове полиции, если агрессивное поведение будет продолжаться. Несмотря на это, женщина продолжала ругаться и кричать.

Инцидент завершился после приземления самолета в Манчестере: полиция зашла на борт и задержала женщину. Также Шона отметила, что женщина украла чипсы Tayto, отказавшись за них платить.

Представитель авиакомпании easyJet прокомментировал произошедшее:

"Наш экипаж обучен эффективно реагировать на такие ситуации, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и команды. Хотя подобные случаи случаются редко, мы их не терпим и всегда действуем соответственно".

Полиция Большого Манчестера подтвердила, что около 20:50 17 января им сообщили о женщине, которая вела себя агрессивно на борту самолета. 50-летняя пассажирка была задержана по подозрению в пребывании в нетрезвом состоянии на борту. Она сейчас находится под стражей для допроса.

Другие инциденты с украинцами за рубежом

Как писал УНИАН, в Польше театр оскорбил украинку, которая пережила оккупацию. Речь идет об украинском иллюстраторе Дарье Зименко. По ее словам, организаторы чтений, на которые пригласили женщину, не имели целью напомнить миру о преступлениях оккупантов, а призвать к примирению "братских народов".

Также сообщалось, что в Германии 19-летний афганец с ножом напал на украинку, в результате чего она получила серьезные ранения. По данным полиции, преступник и жертва не были знакомы друг с другом.

Вас также могут заинтересовать новости: