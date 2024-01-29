Он отметил, что в первый год полномасштабного вторжения Россия "выбрасывала своих людей".

Президент Украины Владимир Зеленский замечает, что война на истощение началась еще в 2014 году. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопросы о военной ситуации и угрозе войны на истощение.

"А какие бывают войны? Или в целом войны - они не на истощение? Чем отличается война на истощение, которая идет 700 дней, от войны на истощение, которая была 1400 дней? Как пример", - отметил президент.

Зеленский добавил, что истощаются различные слои населения, финансы, партнеры и военные.

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"Я считаю, что война на истощение началась еще в 2014 году, когда была оккупация той или иной части нашего государства - Крым и Донбасс. Или это было не на истощение украинской экономики? На истощение. После оккупации Донбасса не начали ли падать инвестиции в Украину и выводиться деньги из нашей экономики, нашего финансового сектора? Начали. Если они выводились, у нас уменьшались доходы и мы должны были не уменьшать пенсии, социальные выплаты... Это говорит о том, что экономика истощалась", - сказал глава государства.

Он также добавил, что тогда не было денег для реконструкции, строительства государства и социальной поддержки, и тому подобное.

"Что такое "на истощение"?.. Если мы говорим о людях, - да, первая часть (полномасштабной – УНИАН) войны, первый год был - Россия совсем не пользовалась, мне кажется, математикой и просто выбрасывала своих людей. Но они к ним относятся как к мясу, и я не уверен, что это истощение для них: им все равно - миллион, два, три - сколько погибнет", - отметил Зеленский.

Говоря об Авдеевке, глава государства рассказал, что там - "заборы из их людей". "Просто лежат люди на поле боя друг на друге. Это уже заборы трупов. Они ее даже не забирают", - сказал он.

Заявления Зеленского о войне

В своем интервью ARD Зеленский высказал мнение, что "мы находимся в очень сложном моменте", но заметил, что геополитически и финансово Россию можно остановить.

"Геополитически и финансово можно остановить Россию. Можно, все же, можно их остановить с этой войной. Не допустить разрушения Украины, не допустить уничтожения нашей нации, не допустить глобальной миграции, не допустить Третьей мировой войны", - подчеркнул он.

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