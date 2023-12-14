Зеленский вылетел в Висбаден, где находится американский штаб военной помощи Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня неожиданно прибыл в Германию с необъявленным визитом.

"Президент Украины прилетел во регион Гессен. В связи с усилением мер безопасности во время визита на всей территории будут кратковременные перекрытия движения и перебои в работе транспорта", - сообщила местная полиция.

Сообщается, что по прибытии Владимир Зеленский из аэропорта Франкфурта-на-Майне улетел в Висбаден. Как известно, этом городе находится американский штаб военной помощи Украине.

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Визиты Зеленского - что известно

11-12 декабря Зеленский находился с двухдневным визитом в Соединенных Штатах Америки, где дал совместную прес-конференцию с президентом США Джо Байденом.

13 декабря он принял участие во втором саммите Украина-Северная Европа.

Также сообщалось, что Зеленский может 14 декабря встретиться с новоизбранным премьером Польши Дональдом Туском во время саммита лидеров ЕС в Брюсселе. Однако сегодня Зеленский не присутствовал на саммите, вместо этого обратившись к его участникам по видеоконференции.

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