Чиновник назвал визит президента Украины "неприемлемым", а соглашение, которое так и не подписали, - "фантастическим".

Министр финансов США Скотт Бессент охарактеризовал визит президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом 28 февраля как "неприемлемый", пишет Bloomberg.

"Очень трудно заключить экономическое соглашение с лидером, который не хочет заключать мирное соглашение", - сказал Бессент.

Издание напомнило, что Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом доказывал, что соглашение о полезных ископаемых недостаточно для сдерживания дальнейшей российской агрессии.

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Бессент же назвал аргумент Зеленского "одним из великих дипломатических автоголов в истории", имея в виду случай в футболе, когда игрок случайно забивает гол сопернику, говорится в материале.

"Я был шокирован тем, что президент Зеленский заходил в Овальный кабинет и вел себя так, разговаривал с президентом, разговаривал с вице-президентом - но, что важнее, не уважал американский народ - так", - сказал Бессент.

Также чиновник подчеркнул, что предложенное соглашение по полезным ископаемым было бы "фантастическим".

Как пишет издание, предложение в соглашении предусматривает распределение доходов от будущей добычи государственных полезных ископаемых и энергетических ресурсов, таких как газ, а также от терминалов и портовой инфраструктуры. Это будет касаться новых проектов, а не существующих, и может потребовать значительных инвестиций в шахты, а также любые перерабатывающие мощности.

Переговоры Зеленского и Трампа в Вашингтоне: главное

Как сообщал ранее УНИАН, 28 февраля во время визита Зеленского в Вашингтон между президентами Украины и США, а также вице-президентом США в прямом эфире возникла ожесточенная перепалка, которая закончилась тем, что украинский президент уехал из Белого дома.

После этого Трамп заявил, что "президент Зеленский не готов к миру" и что "он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете". И добавил, что "он может вернуться, когда будет готов к миру".

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