Президент отметил, что среди приоритетов Украины - возвращение всех пленных и незаконно депортированных, а также представление украинской формулы мира.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где выступит на саммите Лиги арабских государств, сообщил он в своем Telegram-канале.

"Прибыл в Саудовскую Аравию. Выступлю на саммите Лиги арабских государств. Встречусь с наследным принцем Мухаммадом бин Салманом аль-Саудом и проведу другие двусторонние переговоры", - отметил Зеленский.

Он добавил, что приоритеты Украины - это возвращение всех политических заключенных Крыма и временно оккупированных территорий, возвращение всех пленных и незаконно депортированных, представление украинской формулы мира, к реализации которой необходимо привлечь как можно больше государств, обеспечение энергетической безопасности следующей зимой.

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"Еще один приоритет - защита мусульманского сообщества Украины. Вместе с нами - Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа. Крым первым пострадал от российской оккупации, и большинство из тех, кто подвергается репрессиям в оккупированном Крыму, - мусульмане", - отметил президент Украины.

Зеленский примет участие в саммите G7

Как сообщал УНИАН, Зеленский примет участие в саммите лидеров "Большой семерки".

Об этом писал Bloomberg, а также подтверждал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Позже в пресс-службе Аппарата СНБО уточнили, что Зеленский поучаствует в онлайн-формате, а не лично.

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