Президент Украины просил узнать, что могут сделать эти страны в контексте войны против России.

Президент Украины Владимир Зеленский просил бывшего премьер-министра Италии Массимо Д'Алеме отправиться в Бразилию и Китай, чтобы узнать, могут ли они что-то сделать в контексте полномасштабной войны, пишет La Repubblica.

"Я поехал, но Лула [Лула да Силва, президент Бразилии] практически выставил меня за дверь, заявив, что Украина – это проблема американцев, и пусть они сами с ней разбираются. Он добавил, что мне стоило бы больше интересоваться Палестиной. А вот китайцы имели план", - рассказал Д'Алеме.

Политик рассказал, что при этом беседовал не с каким-то "второстепенным чиновником", а с главой внешнеполитического отдела Коммунистической партии Китая. Он предложил идею международных миротворческих сил, по аналогии с Косово.

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СМИ пишет, что, по мнению Д'Алеме, нельзя "криминализировать" Китай за войну в Украине.

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Ранее УНИАН сообщал, что Китай и Бразилия сделали заявление об окончании войны в Украине. "Обе стороны полностью поддержали работу группы "Друзья мира" и будут продолжать играть конструктивную роль в продвижении политического решения украинского кризиса", - говорится в заявлении китайского МИД.

Кроме того, "Мирный план" Китая и Бразилии для Украины вполне приемлем. "Там 6 пунктов. В принципе, я думаю, нам надо "играть" с этим планом. Уже сейчас можно начать диалог с Пекином по этому плану", - сказал аналитик и журналист Сергей Гармаш.

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