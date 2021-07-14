В целом, в 2020 году треть мирового населения не имела доступа к достаточному количеству пищи.

Год пандемии COVID-19 ознаменовался всплеском голода в мире – в 2020 году недоедали примерно десятая часть мирового населения, а это свыше 800 миллионов людей.

Об этом говорится в отчете ООН.

"В 2020 году ситуация с голодом в мире резко ухудшилась, что, вероятно, в значительной мере связано с последствиями COVID-19. Примерно десятая часть мирового населения – в 811 миллионов человек – в прошлом году недоедали", – говорится в отчете.

В ООН отметили, что голод усилился, опережая прирост населения: примерно 9,9 процента всех людей недоедали в прошлом году против 8,4 процента в 2019 году.

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Более половины всех людей, страдающих от недоедания (418 миллионов), проживают в Азии, более трети (282 миллиона) – в Африке, меньшая доля (60 миллионов) – в Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

Однако наиболее резкий рост голода наблюдался в Африке – там недоедает 21 процент населения, что более чем вдвое превышает показатели любого другого региона.

По другим показателям 2020 год также был мрачным. В целом более 2,3 миллиарда человек, то есть почти треть мирового населения, не имели круглогодичного доступа к достаточному количеству пищи.

Гендерное неравенство также выросло: на каждых 10 мужчин, страдающих от нехватки продовольствия, в 2020 году было 11 женщин, лишенных продовольственной безопасности.

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Автор: Анна Нагорная