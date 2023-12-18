Трамп достигнет своего, заменив людей на важных должностях в Пентагоне, ЦРУ и Госдепе.

Если Дональд Трамп победит на президентских выборах 2024-го года, то он, вероятнее всего, полностью изменит политику в отношении войны в Украине, торговли с Китаем и членства в НАТО, сообщает Reuters со ссылкой на два десятка чиновников, связанных с 45-м президентом США.

Агентство отмечает, что Трамп достигнет своего, заменив людей на важных должностях в Пентагоне, ЦРУ и Госдепе.

По словам помощников и дипломатов, этот результат позволит Трампу внести радикальные изменения в позицию США по самым разным вопросам, от войны в Украине до торговли с Китаем, а также в федеральные институты, которые реализуют, а иногда и ограничивают, внешнюю политику.

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"Это даст Трампу больше свободы, чем в его первое президентство, для проведения изоляционистской политики и исполнения прихотей", - пишут журналисты.

По словам восьми европейских дипломатов, с которыми говорил Reuters, есть сомнения в готовности Трампа выполнять обязательства Вашингтона по защите союзников и сильный страх, что он прекратит финансовую поддержку Украины.

Зато в отношениях с Китаем наверняка стоит ожидать как минимум развязывания новой торговой войны. Трамп уже обещал во время своего второго срока отменить снижающий барьеры режим наибольшего благоприятствования в торговле с Китаем.

Дональд Трамп - его президентство

В последние дни президентства Дональда Трампа из Белого дома пропала папка с секретными материалами о России. Она содержала строго секретную информацию, связанную со вмешательством России в американские выборы 2016 года, пишет CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, сотрудники американской разведки опасаются, что в результате этой утечки могли быть раскрыты некоторые самые охраняемые секреты США и их союзников. В папке среди прочего были необработанные разведданные о российских агентах с указанием источников получения этой информации.

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