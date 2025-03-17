По словам экспертов, Трамп был раздражен таким решением короля.

Президент США Дональд Трамп напоминал "ревнивого ребенка на детской площадке", когда увидел короля Чарльза с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказала известная королевская корреспондентка Сара Хьюсон для The Sun.

По ее словам, американский лидер вел себя как школьник, который "не хотел, чтобы его товарищ играл с кем-то другим".

Это произошло после того, как монарх встретил украинского президента в Сандрингеме после спора с Трампом в Овальном кабинете.

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"Король Чарльз был сфотографирован, когда пожимал руку Зеленскому на лестнице в начале этого месяца. Их встреча состоялась лишь через несколько дней после того, как Трамп принял приглашение короля на "беспрецедентный" второй государственный визит, во время которого президент США назвал Чарльза "замечательным человеком"", - напомнили в The Sun.

В то же время королевские эксперты утверждают, что Трамп был "раздражен" жестом короля в отношении Зеленского.

Также королевский фотограф Артур Эдвардс рассказал для The Sun:

"Он провел много времени с президентом Зеленским, и я хотел бы знать, о чем они говорили. Я знаю, что король был бы полностью на его стороне. Король - удивительный человек, и Трюдо (бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо - УНИАН) произнес удивительную речь о Дональде Трампе, и я думаю, что король, вероятно, согласился бы с ним. Я думаю, что для Короля встреча Зеленского и Трюдо была мастерским шоу, которое дало всем понять, что эта страна поддерживает этих людей".

В свою очередь Хьюсон подчеркнула:

"Но это, очевидно, разозлило Дональда Трампа, который чувствовал себя немного менее особенным в отношении своего приглашения после того, как увидел фотографии президента Зеленского в Сандрингеме. Как тот ревнивый ребенок на детской площадке, который не хочет, чтобы его товарищ играл с кем-то другим. Это был очень важный жест, метафорическое объятие Украины после той очень болезненной встречи в Овальном кабинете".

Также королевский эксперт отметил, как Король Чарльз был загнан в "очень много международной дипломатии" в течение последних недель, "балансируя на тонкой грани между интересами".

В частности монарх, который является также главой государства в Канаде, направил свое приглашение Трампу, встретился с Зеленским и бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Ему приходится балансировать на тонкой грани между интересами Соединенного Королевства как главы государства, который хочет укрепить связи с Соединенными Штатами, и интересами Канады, главой которой он также является. Канада, конечно, сталкивается с угрозами со стороны Дональда Трампа, который хочет сделать ее 51 штатом. У нас есть Австралия, еще одна страна общего благосостояния, которая рассматривает возможность присоединения к коалиции желающих помочь Украине, и я думаю, что именно это было на первом плане в послании Короля в День общего благосостояния", - добавила Хьюсон.

Встреча короля Чарльза с Зеленским - что известно

Как писал УНИАН, король Соединенного Королевства Чарльз III встретился с Зеленским несмотря на нейтралитет. По словам журналистов, это свидетельствует о "мягкой силе" короля "тихим оружием" британской дипломатии.

"Хотя Чарльз решительно высказывался по Украине, его дискуссии с Зеленским не вышли за рамки брифинга. Эта аудиенция была моментом, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, не провоцируя Белый дом. Король оказался посередине", - отметила журналистка Sky News Лора Бандок.

Также стало известно, что Дональд Трамп обиделся на Британию из-за встречи короля с Зеленским. По информации Daily Mail, совместные фото британского короля с украинским президентом заставили Трампа чувствовать себя "менее особенным".

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