Ранее король пригласил на встречу Трампа, и тот считал, что он один такой особенный.

Дональд Трамп "охладел" к Британии после того, как король Чарльз встретился с президентом Украины в своем загородном поместье. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на дипломатические источники в Вашингтоне.

По данным издания, соратники президента США дали понять официальным лицам Великобритании, что совместные фото британского короля с украинским лидером заставили Трампа чувствовать себя "менее особенным". Ранее Чарльз направил Трампу приглашение посетить Великобританию.

В ответ британцы объяснили соратникам Трампа, что было бы неуместно указывать королю, с кем он может или не может встречаться.

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Как отмечает Daily Mail, Чарльз открыто продемонстрировал солидарность с Владимиром Зеленским уже через день после ссоры президентов Украины и США в Овальном кабинете. А на следующий день британский король так же встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, с которым у Трампа тоже крайне напряженные отношения из-за развязанной Вашингтоном торговой войны и откровенных посягательств на суверенитет и независимость Канады.

Впрочем, источники в британском правительстве настойчиво подчеркивали, что встреча короля с украинским президентом не была реакцией на ссору в Овальном кабинете, а планировалась задолго до того. Тем более, что эти двое уже встречались в феврале 2023 года.

Внешняя политика Трампа: последние новости

Как писал УНИАН, Дональд Трамп заблокировал всю военную помощь Украине и отказывается ее возобновлять даже после подписания соглашения о полезных ископаемых. По данным инсайдеров, Трамп добивается территориальных уступок со стороны Украины в пользу России.

На фоне откровенного предательства Украины президентом США среди европейских правых популистов наметилась интересная тенденция. Хотя традиционно такие партии поддерживали Трампа, теперь они наперегонки его критикуют и поддерживают Украину, потому что это больше нравится их электорату.

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