Песков повторил угрозы по отношению к заводам Rheinmetall, которые строятся в Украине.

В России в очередной раз отреагировали на завершение строительства первого из четырех заводов Rheinmetall в Украине.

В этот раз своими фантазиями поделился пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, отметив что предприятие является "законной военной целью для РФ".

Кроме того, по его словам, Россия будет в судебном порядке оспаривать конфискацию имущества в Финляндии по иску Украины, пишет российское пропагандистское агентство ТАСС в Telegram.

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Песков также добавил, что у России якобы нет "ни желания, ни намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии" и что Путин не будет встречаться с главой МИД КНДР. А еще отказался от комментариев по теме утверждений западных политиков об использовании военных КНДР в войне против Украины.

Концерн Rheinmetall в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что завод Rheinmetall в Украине уже работает. Всего строится четыре завода, и первый из них уже в действии. Об этом рассказал директор концерна Армин Паппергер.

Кроме того, Медведев зафонтанировал угрозами из-за запуска первого завода Rheinmetall в Украине.

"Как и обещали ранее, с нетерпением ждем праздничного российского салюта прямо на производстве", – выдал замглавы Совбеза РФ.

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