Путин хочет восстановить Советский Союз, а без Украины этого не произойдет, заметил Пояр.

Советник по вопросам национальной безопасности при правительстве Чехии Томаш Пояр заявил, что реалистичным результатом войны в Украине был бы контроль Киева над большей частью ее территории, но не всей..

"Давайте подождем, чтобы увидеть, удастся ли Дональду Трампу остановить войну и будет ли в конце концов Украина управлять 80% своей территории - что, кстати, было бы огромным успехом. Конечно, это не то, как Владимир Путин представлял это три года назад", - сказал Пояр в интервью чешской газетеDeník N.

Он предположил, что такой сценарий, хоть и не принесет полной победы, все же будет означать стратегическое поражение для России и ограничивать ее способность к расширению на запад.

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"Я глубоко убежден, что Путин хочет восстановить Советский Союз. И для этого ему нужна Украина. Советский Союз без Украины - не Советский Союз", - сказал он.

Оккупированные территории - главные новости

По состоянию на март 2025 года Российская Федерация контролирует примерно 20% территории Украины, что составляет более 112 тысяч квадратных километров. Эти территории включают Автономную Республику Крым, части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. С начала полномасштабного вторжения в 2022 году и дальнейших боевых действий линия фронта претерпела изменения, однако значительная часть украинских земель остается под оккупацией.

Как писал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас Украина не может вернуть все оккупированные территории, поскольку имеющейся помощи от партнеров для этого недостаточно. Он подчеркнул, что нельзя терять миллионы людей "ради результата, который может и не наступить".

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