Россия хочет приобщить ООН и другие страны к переговорам с США по Украине

Россия осталась довольна переговорами в Саудовской Аравии, хотя и признала, что пока нет понимания по всем обсуждаемым вопросам.

Россия хочет, чтобы ООН присоединилась к "полезным" российско-американским переговорам по завершению войны в Украине. Об этом заявил член российской делегации Григорий Карасин в комментарии пропагандистскому ТАСС.

Российский чиновник заявил, что Москва будет продолжать "полезные" переговоры с США по войне в Украине и будет стремиться привлечь ООН и другие страны.

"Мы говорили обо всем, это был интенсивный диалог, непростой, но очень полезный для нас и для американцев", - сказал Карасин.

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Он добавил, что в Эр-Рияде "было обсуждено много проблем". Как заметил Карасин:

"Конечно, мы далеки от того, чтобы все решить, от того, чтобы быть согласными по всем вопросам, но, кажется, такая дискуссия очень своевременна. Мы будем продолжать это делать, привлекая международное сообщество, прежде всего ООН и отдельные страны".

Переговоры в Саудовской Аравии

24 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры делегаций США и Украины. После них министр обороны Рустем Умеров сказал, что "разговор был конструктивным и содержательным - обсудили ключевые вопросы, в частности, в энергетической сфере".

Перед переговорами с РФ стало известно, что делегация США будет добиваться прогресса в вопросе прекращения огня в Черном море и широкого прекращения насилия в Украине.

Представитель Кремля Дмитрий Песков размыто говорил, что кроме восстановления зерновой сделки, будут обсуждаться другие "нюансы" и "аспекты" прекращения войны против Украины. Ожидается совместное заявление сторон по итогам переговоров.

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