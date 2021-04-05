По словам полиции, паром был переполнен, так как многие пассажиры спешили покинуть город из-за вступающего в силу 5 апреля жесткого недельного локдауна.

В центральной части Бангладеш паром столкнулся с грузовым судном. Не менее пяти человек погибли.

Авария произошла в воскресенье, 4 апреля, пишет DW. На борту парома более 50 человек направлялись из города Нараянгандж в административный округ Муншиганд Гопалгандж по реке Шиталакшья.

Читайте такжеВ Житомирской области полицейский насмерть сбил человека и сбежал с места ДТПНесмотря на непогоду, которая мешала спасательной операции, по крайней мере 11 человек удалось вытащить из воды живыми. По словам представительницы округа Нараянгандж, некоторые пассажиры смогли самостоятельно добраться до берега. Поиски продолжились и после наступления темноты.

Паромами в Бангладеш пользуются миллионы людей. Как рассказал местный полицейский инспектор, пострадавший паром был переполнен, так как многие пассажиры спешили покинуть город из-за вступающего в силу 5 апреля жесткого недельного локдауна, вызванного ростом заболеваемости COVID-19. Среди прочего, все пассажирское транспортное сообщение в пределах страны с сегодняшнего дня будет приостановлено.

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Автор: Катерина Комолова