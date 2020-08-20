"Крестный отец" по-турецки: застрелили влиятельного криминального авторитета в мире Лота Гули

Надир Салифов по кличке Лота Гули контролировал рынок импорта фруктов и овощей в странах СНГ, особенно в России.

В Турции убили криминального авторитета Надира Салифова по кличке Лота Гули. Тот, в частности, хотел стать главарем уголовного мира в Одессе.

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Руководителя азербайджанской преступной группировки убили выстрелом в голову, сообщает Hurriyet.

По предварительным данным, убийцей оказался его близкий друг, который ужинал с ним за одним столом.

Лоту Гули госпитализировали в частную больницу, но спасти его не удалось.

Подозреваемого в убийстве, личность которого не разглашается, позже поймала и задержала полиция.

Надир Салифов по кличке Лота Гули контролировал рынок импорта фруктов и овощей в странах СНГ, особенно в России. Его группировка занималась убийствами, вымогательством, разбоями и угрозами.

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Автор: Наталия Печиборщ