В МИД РФ говорят, что любые предложения в сфере международной безопасности надо рассматривать "в общем контексте военно-политических реалий".

Россия уважает инициативы Китая, относится к ним с особым вниманием и считает, что любые предложения в сфере международной безопасности надо рассматривать "в общем контексте военно-политических реалий", учитывая другие факторы. Об этом, комментируя инициативу Китая, чтобы ядерные страны заключили договор о неприменении ядерного оружия первыми, заявили в Министерстве иностранных дел РФ, сообщают росСМИ.

В дипломатическом ведомстве страны-агрессора, в частности, отметили, что "Москва и Пекин относятся к инициативам друг друга не только с особым вниманием, но и с неизменным уважением" и нацелены "на дальнейшее поступательное развитие двусторонних отношений, которые имеют характер всеобъемлющего и стратегического партнерства".

"Выдвинутое китайскими партнерами предложение касается того разряда идей, которые необходимо рассматривать в общем контексте военно-политических реалий и во взаимосвязи с другими значимыми факторами, влияющими на международную безопасность и стратегическую стабильность. Обоснованность такого комплексного подхода очевидна на фоне продолжающейся деградации ситуации в мире, включая резкое обострение отношений между ядерными державами", - сказали в МИД РФ.

При этом там подчеркнули, что отдают "безусловный приоритет" мерам, которые имеют целью реально ослабить конфронтацию между ядерными странами, устранив "фундаментальные противоречия в области безопасности".

Отношения Китая и РФ - последние новости

Россия и Китай находятся на пороге создания военного союза, который будет угрожать США. Как сказал генеральный директор Atlas Group Джонатан Уорд, очевидно, что два государства считают себя военными партнерами, и что это партнерство становится "все глубже и опытнее, даже если это не формальный альянс в западном понимании".

По словам эксперта, полномасштабный китайско-российский альянс "создал бы для Соединенных Штатов угрозу, которая не похожа ни на одну угрозу, с которой они сталкивались после окончания холодной войны".

Также УНИАН писал, что Китай активно наживается на войне в Украине. По данным The New York Times, больше всего от всплеска торговли с Россией выиграли китайские производители автомобилей.

Так, после того как с российского рынка ушли западные производители, им на смену пришли китайские бренды. Сейчас потоком в РФ идут и грузовики для бизнеса, и легковые автомобили для населения.

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