Гуманитарные группы утверждают, что деньги нужны срочно.

Верховный суд США нанес удар по программе президента Дональда Трампа по замораживанию иностранной помощи. Было решено восстановить постановление суда низшей инстанции, которое требует быстро выплатить подрядчикам около 2 миллиардов долларов за уже выполненные работы, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что сегодня, 5 марта, судьи отклонили просьбу Трампа отменить постановление, которое касается денег, причитающихся Агентству США по международному развитию и Госдепартаменту, из-за четырех несогласных. Большинство судей велело федеральному судье восстановить сроки выплаты денег, поскольку первоначальный срок уже прошел.

В агентстве поделились, что гуманитарные группы утверждают, что деньги срочно нужны. По их словам, замораживание финансирования срывает сотни проектов, вынуждает партнерские группы USAID увольнять или сокращать тысячи американских работников и подвергает людей, зависящих от помощи, риску болезней и смерти.

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Журналисты напомнили, что с момента вступления Трампа в должность президента США во второй раз против него было подано более 100 исков. В агентстве считают, что это один из способов сдержать агрессивную политику главы Белого дома.

На прошлой неделе окружной судья США Амир Али дал администрации 36 часов на то, чтобы оплатить работу, проделанную до 13 февраля. Он издал этот приказ после того, как гуманитарные организации предоставили доказательства того, что администрация президента не выполняет его предварительный приказ об отмене замораживания выплат.

USAID - другие новости

Ранее администрация президента США Дональда Трампа заявила об аннулировании более 90% иностранных грантов Агентства США по международному развитию (USAID). США отменят 5800 из 6200 многолетних контрактов USAID.

Кроме того, суд обязал администрацию Трампа разблокировать финансирование USAID. Отмечается, что представители администрации "не предложили никаких объяснений почему полное приостановление иностранной помощи было рациональной предпосылкой для пересмотра программ".

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