Порой до получателя доходило "10, 12, 13%, возможно, и меньше денег из USAID", заявил госсекретарь США.

Соединенные Штаты Америки не планируют полностью прекращать всю международную помощь. Однако она должна продвигать национальные интересы США, а не быть благотворительностью, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

"Я продолжаю поддерживать иностранную помощь. Но иностранная помощь – это не благотворительность. Она существует для продвижения национальных интересов Соединенных Штатов. Каждый доллар, который мы тратим, пока я являюсь госсекретарем и пока президент Трамп находится в Белом доме, будет долларом, который продвигает наши национальные интересы", – подчеркнул он во время брифинга в Коста-Рике.

По словам Рубио, не будут замораживаться программы помощи по оказанию срочной гуманитарной помощи – в том числе, по поставке еды и лекарств. Остальные программы ждет пересмотр.

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Госсекретарь США также высказался о состоянии дел с Агентством по международному развитию (USAID), обвинив его в расточительстве. Он отметил, что порой до получателя доходило "10, 12, 13%, возможно, и меньше денег из USAID". Остальные средства направлялись на накладные расходы и бюрократию.

"Мы не собираемся прекращать иностранную помощь. Мы будем иметь иностранную помощь, которая имеет смысл. Мы будем иметь иностранную помощь, которая работает. Мы будем иметь иностранную помощь, которая будет способствовать национальным интересам", – резюмировал Марко Рубио.

Работа USAID

В начале своей работы администрация президента США Дональда Трампа заморозила иностранную помощь в рамках USAID сроком на 90 дней. За эти три месяца должны провести различные проверки целесообразности выделения средств.

От приостановления финансирования пострадала и Украина. Forbes сообщал, что USAID является одним из крупнейших доноров Минцифры, поэтому теперь ищут новые источники финансирования. Агентство предоставляло средства на проекты от развития "Дії" до стратегии регулирования искусственного интеллекта.

На днях стало известно, что временным руководителем USAID Трамп назначил госсекретаря США Марко Рубио. Последний направил письмо в Конгресс, в котором сообщил, что он делегировал полномочия по управлению агентством Питеру Марокко.

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