Ранее исполнителя осуждали на пять лет за решеткой, но сейчас вынесли новый приговор.

В Иране суд вынес приговор против популярного в стране 37-летнего певца Амира Хоссейна Магсудлу, более известного как Таталу. Поп-артиста приговорили к смертной казни, сообщает The Independent со ссылкой на иранскую газету Etemad.

Причиной такого сурового наказания стало богохульство исполнителя. Ранее его уже наказывали по той же статье, однако тогда его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Прокурор подал апелляцию и настоял на том, чтобы Татале назначили наказание в виде смертной казни. История музыканта началась в 2018 году, когда он покинул Иран и переехал в Стамбул, Турция.

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В декабре 2023 года турецкие правоохранительные органы депортировали Таталу обратно в Иран. Там после экстрадиции он был немедленно задержан правоохранителями, и с тех пор он находится под стражей. Дело возобновили и вынесли исполнителю соответствующий приговор. В нем указано, что иранскую звезду осудили за "оскорбление пророка Мухаммеда".

В дополнение, знаменитость также обвиняют в пропаганде против Исламской Республики, пропаганде проституции и публикации "неприличного контента". Сейчас это решение суда еще подлежит обжалованию, однако вероятность смягчения наказания является крайне низкой.

Позже Иранские СМИ отметили, что суд Ирана опроверг приговор Таталу к смертной казни. Окончательный вердикт, мол, еще не выдан. Правда, The Independent не удалось проверить эту информацию. Следовательно, окончательно неизвестно, будет ли артист убит.

Напомним, ранее в Иране рэпера, который поддерживает Украину, приговорили к смертной казни. Томаджу Салехи хотят наказать за его участие в антиправительственных протестах.

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