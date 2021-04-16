В Тбилиси в одном из филиалов «Банка Грузии» людей взяли в заложники.
Читайте такжеВ США на складе FedEx отрыли стрельбу: погибли восемь человек (фото, видео)Об этом пишет «Грузия Online».
Сообщается, что в здание ворвался вооруженный человек.
«В настоящее время там мобилизованы представители правоохранительных органов». – говорится в сообщении.
По информации телеканала «Рустави-2», в банк ворвался не один человек, а группа вооруженных людей.
Полиция оцепила здание и теперь пытается выяснить все подробности произошедшего. По словам очевидцев, в районе здания пока не было слышно звуков стрельбы.
Точное количество грабителей и взятых ими заложников пока неизвестно.
Филиал банка расположен в столичном районе Авлабари, в здании, где ведутся ремонтные работы.
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