Полиция оцепила здание.

В Тбилиси в одном из филиалов «Банка Грузии» людей взяли в заложники.

Читайте такжеВ США на складе FedEx отрыли стрельбу: погибли восемь человек (фото, видео)Об этом пишет «Грузия Online».

Сообщается, что в здание ворвался вооруженный человек.

«В настоящее время там мобилизованы представители правоохранительных органов». – говорится в сообщении.

По информации телеканала «Рустави-2», в банк ворвался не один человек, а группа вооруженных людей.

Полиция оцепила здание и теперь пытается выяснить все подробности произошедшего. По словам очевидцев, в районе здания пока не было слышно звуков стрельбы.

Точное количество грабителей и взятых ими заложников пока неизвестно.

Филиал банка расположен в столичном районе Авлабари, в здании, где ведутся ремонтные работы.

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Автор: Катерина Шварц