Канцлер создала общий европейский фронт после российской аннексии Крыма, что называют одним из ее ключевых достижений в зарубежной политике.

Европейский опрос подтвердил, что канцлер Германии Ангела Меркель, готовящаяся в этом месяце покинуть пост, обеспечила себе один из самых высоких уровней приверженности на континенте.

Исследование организации Европейский совет по иностранным отношениям (ECFR) пришло к выводу, что на протяжении 16 лет, когда Меркель была на посту канцлера, ее страна завоевала авторитет и доверие на континенте.

Ангела Меркель уйдет с поста, когда сформируют новое правительство по результатам голосования на немецких парламентских выборах в воскресенье 26 сентября.

Украинцы также, как подтвердил ряд опросов, среди руководителей других государств наиболее положительно оценивают именно Меркель. Обнародованные украинской социологической группой Рейтинг 8 сентября данные указывают, что 73% украинцев относятся к ней положительно и лишь 19% негативно.

Опрос ECFR указывает на значительную приверженность европейцев к Ангеле Меркель.

"В ответ на гипотетический вопрос: за кого они бы голосовали на пост президента ЕС, если бы кандидатами были только Меркель и Макрон, большинство в Нидерландах, Испании и Португалии, а также многие в других странах (включая Францию) сказали, что выбрали бы канцлера", - подчеркивают аналитики ECFR.

37% европейцев сказали, что Германия способна защищать экономические интересы ЕС, и 35% доверяют этой стране, когда речь идет об отстаивании принципов демократии и прав человека.

Но аналитики считают, что "когда речь идет о геополитике, то доверие к Берлину ограничено".

"Канцлер создала общий европейский фронт после российской аннексии Крыма (что называют одним из ее ключевых достижений в зарубежной политике), но она навредила своему наследию, поддерживая Северный поток-2", - считают специалисты.

В целом опрос европейцев выявил, что они не считают, что Германия под руководством Меркель смогла способствовать уменьшению войн и конфликтов в мире.

Предостережением для немецких и европейских лидеров может быть то, что опрошенные довольно скептически, даже мрачно смотрят на будущее ЕС и на перспективы немецкого лидерства в частности в международных вопросах.

"Похоже, что европейцы не считают ее (Меркель) очень "геополитической", что дает основания считать, что дипломатические (и военные) усилия немецкого правительства, либо остались незамеченными, либо их считают эффективными во время международных кризисов последних лет", - сказано в исследовании.

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Опрос по мнению аналитиков подтверждает, что "европейцы видят потребность в том, чтобы ЕС стал более сплоченным и мощным международным игроком".

"В будущем для Германии станет еще важнее, чтобы она выступала за общую европейскую политику и могла серьезно демонстрировать, что в отношениях с Китаем, Россией и США она защищает европейские интересы, а не только свои", - подчеркивают авторы, передает Голос Америки.

Планы Меркель после поста канцлера

Ангела Меркель, преимущественно отшучивалась при ответе на вопрос о ее дальнейших планах. Она не раз говорила, что хочет просто отдохнуть и "наконец выспаться".

Но в более философском настроении 67-летняя Меркель недавно размышляла, что вынуждена считаться с тем, сколько ей еще отведено.

"На нынешнем отрезке жизни я хочу очень усердно подумать над тем, что во мне на поверхности. Хочу ли я что-то писать, выступать, ходить в походы, или я хочу оставаться дома, или путешествовать по миру", - цитирует агентство Bloomberg ее слова из выступления 8 сентября.

Автор: Ирина Погорелая