МИД Южной Кореи пообещал совместную международную реакцию.

МИД Южной Кореи (Республика Корея) вызвали посла Российской Федерации из-за отправки военных КНДР в Украину.

Как сообщает Reuters, Министерство иностранных дел (МИД) Южной Кореи вызвало российского посла в Сеуле для выражения протеста против отправки северокорейских военных в Россию с целью развертывания этих подразделений в Украине.

Согласно заявлению ведомства, первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ким Хонг Кюн пригласил главного российского представителя в Сеуле Георгия Зиновьева сегодня. Во время встречи Ким призвал к немедленному выводу северокорейских солдат из РФ.

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Ранее Кремль вообще отвергал заявления Южной Кореи о том, что КНДР могла направить некоторых военных для поддержки РФ в войне против Украины.

Ким Хонг Кюн отметил, что участие северокорейских войск в войне в Украине является нарушением резолюций и устава ООН и представляет серьезную угрозу безопасности Южной Кореи и других стран.

"Мы решительно осуждаем незаконное военное сотрудничество Северной Кореи, включая отправку войск в РФ. Мы планируем совместно с международным сообществом реагировать, мобилизуя все доступные средства против действий, угрожающих нашим основным интересам безопасности", - заявил Ким.

Как указано в сообщении российского посольства в Республике Корея, в ходе беседы Ким Хон Гюн изложил позицию страны относительно "переброски северокорейских военнослужащих на территорию России для дальнейшего участия в боевых действиях в Украине".

"Зиновьев отметил, что сотрудничество между Российской Федерацией и КНДР осуществляется в рамках международного права и не направлено против интересов безопасности Республики Корея", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

Кроме того, российский дипломат заявил, что РФ и Южная Корея имеют противоположные позиции в вопросе о том, что является причиной роста напряженности на Корейском полуострове.

Солдаты КНДР на войне в Украине

18 октября руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что около 11 тыс. северокорейских военных проходят подготовку на востоке РФ. По его словам, они будут готовы к войне в Украине уже к 1 ноября. Глава ГУР отметил, что около 2500 северокорейских солдат отправится в Курскую область.

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