Также россияне убили дроном двух мирных жителей.

Российские оккупанты сбросили на Донецкую область 28 авиабомб, в результате чего погибли четыре человека, еще шестеро получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В результате атак было разрушено 174 гражданских объекта, из которых 119 жилых домов. В частности в Лимане российский дрон убил двух мирных жителей, которые ехали на велосипедах.

Также враг ударил по Мирнограду бомбой "ФАБ-250" и артиллерией, в результате чего погибла женщина. Кроме того, из-за обстрела бомбами погиб гражданский человек в Северске.

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По информации Нацполиции, россияне нанесли 22 удара по Константиновке, из которых 19 бомбовых, в результате чего пострадали два человека. Еще два человека получили ранения в Покровске. Также в Ставках и Молочарке зафиксировано по одному пострадавшему гражданскому жителю.

Обстрелы РФ - последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 1 марта российские оккупанты атаковали Украину "шахедами", в результате чего в Одесской области погиб один человек, а в Харькове было зафиксировано попадание по медучреждению.

В частности из-за вражеской атаки в Одесской области погиб 41-летний мужчина, еще трое получили ранения, они доставлены в больницу. В Харькове из-за атаки БпЛА пострадали 7 человек, а из медицинского учреждения, которое подверглось разрушениям, эвакуированы более 60 пациентов.

Также сообщалось, что РФ атаковала Краматорск, из-за чего погиб один человек, а 16 человек получили ранения. Среди пострадавших - четыре ребенка 2007, 2016, 2017 и 2022 годов рождения.

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