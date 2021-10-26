Мако лишится титула и денег семьи.

Японская принцесса Мако вышла замуж за обычного юриста Кей Комуро, с котором встречается с университета. 30-летняя Мако теперь станет обычной гражданкой Японии, лишится титула и состояния семьи.

Об этом пишет японское издание NHK.

Свадьба состоялась во вторник, 26 октября. Церемония была очень скромной и без традиционной церемонии, которую предусматривает протокол для членов императорской семьи. При этом Мако отказалась от выплаты в 1,3 миллиона долларов за потерю королевского статуса.

На церемонии бракосочетания девушка была в простом и скромном платье. Перед торжеством она посетила своих родителей, принца Акисино и принцессу Кико, а также бабушку и дедушку, бывших императора Акахито и императрицу Митико

Пара переедет жить в США, где у жениха есть работа в юридической фирме. Мако планирует заняться своей карьерой. Также принцессе необходимо получить паспорт.

Отношения Мако и Кей: что известно

Пара познакомилась в 2012 году, когда принцесса училась в Международном христианском университете в Токио.

Впервые о свадьбе Мако и Кей стало известно в мае 2017 года, а в сентябре пара объявила о помолвке, а свадьбу назначили на осень 2018 года. Торжество пришлось отложить из-за финансовых споров участием матери Комуро и ее бывшего жениха.

Для разрешения вопроса Кей Комуро решил выплатить деньги бывшему жениху своей матери. После чего свадьбу перенесли на 2020 год из-за церемонии передачи престола от Акихито его старшему сыну Нарухито

Как ранее сообщал УНИАН, император Акихито отрекся от престола, завершив тем самым тридцатилетнюю историю эпохи Хэйсэй в Японии. Сразу после этого престол займет его сын - наследный принц Нарухито.

Автор: Анастасия Горбачева