В Японии впервые за двести лет император отрекается от престола

Император Акихито занял престол в 55 лет после смерти своего отца.

Император Акихито отречется от престола к вечеру вторника, завершив тем самым тридцатилетнюю историю эпохи Хэйсэй в Японии. Сразу после этого престол займет его сын - наследный принц Нарухито.

Об этом сообщает NHK.

Церемония отречения от престола пройдет в Императорском дворце. От имени общественности благодарность императору выразит премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Затем Акихито в последний раз в качестве императора обратится к народу. Таким образом, церемония отречения от престола пройдет в Японии впервые за двести лет.

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Три года назад император Акихито усомнился в том, что его преклонный возраст позволит ему и дальше выполнять свои обязанности. Эти слова расценили как желание оставить престол. Однако никаких юридических норм для такого шага не было, а Конституция запрещает императору оказывать любое политическое влияние. Тем не менее народ Японии выразил поддержку императору, и парламент принял закон, который допустил возможность отречения.

Император Акихито занял престол в 55 лет после смерти своего отца. Он стал первым императором Японии, роль которого закреплена в послевоенной Конституции как "символ государства".

Император Акихито совершал поездки по всей Японии, посещая регионы, пострадавшие от стихийных бедствий, учреждения для людей с ограниченными возможностями и мемориалы погибшим в войне.

Как сообщал УНИАН, в Японии объявили название новой эпохи, которая начнется 1 мая со вступлением на престол нового императора - наследного принца Нарухито