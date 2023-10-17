Задача перевезти одним самолетом почти три десятка борцов-сумоистов оказалась невыполнимой.

Главная авиакомпания Японии Japan Airlines была вынуждена выполнить дополнительный рейс, чтобы перевезти слишком тяжелых пассажиров - борцов сумо. Об этом сообщает японское отделение CNN.

12 октября две группы из 27 спортсменов-сумоистов должны были вылететь на южный остров Амами Осима на спортивный фестиваль. Проблема заключалась в том, что на упомянутом острове аэропорт способен принимать лишь небольшие среднемагистральные лайнеры. Поэтому посадить всех сумоистов в один большой "Боинг" не было возможности.

Поэтому авиакомпания решила выделить два отдельных самолета под спецпассажиров - один вылетал из аэропорта "Ханэда" в Токио, второй – из аэропорта "Итами" в Осаке.

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Как позже рассказал CNN представитель авиакомпании, их беспокоило, что самолетам не хватит топлива на рейс, ведь приходилось балансировать между общим весом пассажиров и весом топлива. Если средний пассажир весит около 70 килограммов, то борцы сумо весят в среднем 120 килограммов.

Сами спортсмены также признались журналистам, что для них этот перелет тоже не был уж слишком легким. Трое борцов сумо весом 140, 130 и 110 килограммов рассказали, что все они сидели рядом друг с другом.

"Мне кажется, что среднее место было самым сложным. Я шутил о возможных проблемах с перегрузкой, но на самом деле это превратилось в проблему. У нас была отличная поддержка, хотя мы немного устали", – сказал один из борцов.

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Как писал УНИАН, женщина пожаловалась, что ее выгнали из самолета британской авиакомпании Jet2 из-за того, что она вспотела. После этого ее "таскали по аэропорту", заставляли возвращать беспошлинные покупки и допрашивали на пограничном контроле. Женщина говорит, что несколько дней пыталась связаться с компанией, чтобы ей вернули деньги за отдых, однако безуспешно.

Также мы рассказывали, что рейс мексиканской бюджетной авиакомпании был отложен на несколько часов после того, как салон был "захвачен" стаей комаров. Пассажиры самолета сделали видео, ставшие вирусными в Интернете. Они показали, как комары кружат в салоне, а стюардессы неистово машут руками и заливают воздух средством от насекомых в попытках решить проблему.

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