Командир судна попросил часть пассажиров выбрать другой рейс.

Авиалайнер британского лоукостера EasyJet не смог взлететь из-за перегрузки. Чтобы решить проблему, командир воздушного судна попросил часть пассажиров добровольно сойти с рейса. Об этом сообщает британское издание Independent.

Необычный инцидент приключился с рейсом, который вылетал из аэропорта Лансароте на Канарских островах в Ливерпуль ранее на этой неделе. Когда все пассажиры уже заняли свои места, пилот неожиданно выступил с объявлением и сообщил, что самолет "довольно тяжелый сегодня" и не сможет взлететь ввиду неблагоприятных погодных условий и короткой взлётно-посадочной полосы.

"Если возможно, я бы попросил до 20 потенциальных добровольцев предпочесть не лететь в Ливерпуль сегодня вечером", – вежливо обратился командир экипажа к пассажирам.

Он предупредил, что уже обсудил проблему с руководством авиакомпании, и каждый, кто добровольно покинет борт, сможет без доплат поменять билет на следующий рейс, а также получит 500 евро компенсации. В итоге 19 человек согласились улететь более поздним рейсом.

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К слову, это не первый глупый инцидент, в который попадает компания easyJet. Так, молодого британца по ошибке отстранили на 10 лет от полетов самолетами этой компании. Как выяснилось, парня просто перепутали с другим человеком, который ранее накуролесил в самолете.

Кроме того, недавно УНИАН писал, что американку не хотели пускать в самолет из-за того, что у нее "слишком горячее" фото в паспорте. В конечном итоге девушка все же смогла улететь домой, но порадовала общественность этой историей.

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